حقيقة وفاة تركي ال الشيخ في إحدى مشافي القاهرة

تناولت العديد من المواقع الالكترونية وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، نبأ وفاة المستشار السعودي تركي آل الشيخ، في إحدى المشافي، خلال زيارته للعاصمة المصرية القاهرة.

وقبل انتشار هذا الخبر _غير المؤكد_، كتب المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" تدوينة يعزي بها أكرم حسني، في وفاة والده الكابتن حسني عبد الرحيم، قائلا: "خالص التعازي للفنان أكرم حسني بوفاة والده رحمه الله".

وأعلن الفنان أكرم حسني، عن وفاة والده حسني عبدالرحيم، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، قائلًا: "أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وصلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالجامع الكبير بمدينة الرحاب".

في سياق آخر وعلى سبيل السخرية، كتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الشخصية عل موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"نمت وحلمت حلم اللهم اجعله خير وعاوزكم تفسروه ليا".

وأضاف الشيخ: "حلمت اني باكل بليله من عربية اسمها الشحات وكان طعمها حلو اوي، صحيت من الحلم ظهري وجاعني وحطيت لزقه، ان شاء الله خير".

وفسر بعض المتابعين البليلة بالسخرية من نادي الزمالك، بجانب الشحات باللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي وآلام الظهر بالتونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق والذي راوغه الشحات بمهارة شديدة في لقاء الفريقين الأخير بالسوبر المصري.