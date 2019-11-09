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أجهزة أمن السلطة تعتقل اثنين من الأسرى المحررين في نابلس

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 12:21 - 09 نوفمبر 2019
أمن السلطة أمن السلطة
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يواصل جهاز الأمن الوقائي بمدينة نابلس بالضفة المحتلة اليوم السبت 09/11/2019، اعتقال أسيرين محررين من كوادر حركة الجهاد الإسلامي لليوم الثالث على التوالي، وهما الأسيرين ياسين أبو لفح ومحمد زاهر القط.

وكان جهاز الأمن الوقائي قد استدعاهما للتحقيق، ومن ثم قام اعتقالهما منذ يوم الخميس الماضي، دون أن يسمح لذويهما بالاتصال بهما أو حتى معرفة أسباب اعتقالهما.

جدير بالذكر أن الأسيرين المحررين ياسين أبو لفح ومحمد القط قد أفرج عنهما من سجون الاحتلال قبل شهرين، وقد أمضى كل منهما ما يزيد عن خمس سنوات في سجون الاحتلال الصهيوني خلال اعتقالات منفصلة.

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