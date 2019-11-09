الأسبوع الثالث لاحتجاجات العراق:13 قتيلاً وعشرات الجرحى

دخلت الاحتجاجات العراقية أسبوعها الثالث بيوم دام راح ضحيته 13 قتيلاً وعشرات الجرحى في محافظات العراق.

فقد قتل في مدينة البصرة جنوبي العراق سبعة أشخاص فيما أصيب نحو 160 آخرين بجروح جراء إطلاق النار عليهم أمام مبنى مجلس المحافظة، في حين قتل أربعة آخرون بوسط العاصمة بغداد.

وقد دخلت المظاهرات الاحتجاجية في بغداد وعدد من المحافظات أسبوعها الثالث اليوم، بمظاهرات تجتاح كل المحافظات والمدن مع تكثيف للقوات الأمنية، وإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى وسط المدينة.

وفي العاصمة، ارتفع عدد القتلى جراء الرصاص الحي إلى ما لا يقل عن ستة محتجين، بعد أن استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين قرب جسر الشهداء وسط بغداد.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية وطبية قولها إن أربعة محتجين قُتلوا وسط العاصمة وأصيب عشرات، في اشتباكات قرب جسر الشهداء أثناء محاولتهم عبوره.

وقالت قيادة عمليات بغداد للجزيرة إن أوامر صدرت باعتقال أفراد القوة التي أمرت بإطلاق النار على المتظاهرين قرب جسر الشهداء.

وتمكنت القوات الأمنية من فتح الجسر بعدما أغلقه متظاهرون.