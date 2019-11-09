مرسوم أميري يخص الداعية نبيل العوضي

أعاد أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الجنسية لخمسة أشخاص من بينهن أبناء الداعية نبيل العوضي.

وأوضحت صحيفة "القبس" الكويتية أن مرسومًا أميريًّا وقرارًا وزاريًّا، صدر يقضي بمنح الجنسية لـ49 شخصًا، وإعادتها إلى 5 آخرين، بينهم أبناء الداعية نبيل العوضي، الذي أعيدت إليه جنسيته قبل عام.

وقامت السلطات الكويتية بسحب الجنسيات من عدد من مواطنيها لأسباب مختلفة، أعيد لاحقًا بعضها ومنهم الداعية نبيل العوضي، والإعلامي سعد العجمي.

وتضمن المرسوم والقرار الوزاري الموثقان بتاريخ الـ10 من الشهر الجاري، أي يوم الأحد المقبل، بإعادة الجنسية إلى خمسة أشخاص، ومنحها لـ 49 شخصًا بينهم (علي وعمر نبيل العوضي).