مهجة القدس تنعى والد الشهيد المجاهد أحمد سحويل

نعت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم السبت 9/11/2019، الحاج/ محمود يوسف سحويل، والد الشهيد المجاهد/ أحمد سحويل من سكان مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقدم تقدمت مؤسسة مهجة القدس، من عائلة سحويل الكرام بعظيم التعازي والمواساة بوفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى/ الحاج/ محمود يوسف سحويل (أبو محمد) والد الشهيد المجاهد/ أحمد سحويل والذي وافته المنية مساء أمس الجمعة 11 ربيع أول 1441هـ الموافق 08/11/2019م، بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، عن عمر يناهز (67) عاماً قضاها طائعاً لله صابراً محتسباً.

وتمنت أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد أحمد سحويل استشهد بتاريخ 23/07/2014م حيث قامت طائرات الاستطلاع الصهيونية بإطلاق صاروخ عليه بشكل مباشر أثناء قيامه بواجبه الجهادي خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة في عام 2014 (معركة البنيان المرصوص)؛ ما أدى إلى ارتقاءه على الفور شهيداً مجاهداً في سبيل الله.