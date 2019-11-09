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الاحتلال يطرد مُزارعاً من أرضه عنوة جنوب نابلس

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 10:42 - 09 نوفمبر 2019
طرد مزارع طرد مزارع
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طردت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت 10/11/2019، مزارعاً من أرضه عنوة، أثناء قطفه الزيتون بالقرب من حاجز حوارة جنوب نابلس بالضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال طردت مُزارعاً من أرضه عنوة، أثناء قطفه الزيتون في المنطقة القريبة من حاجز حوارة، التابعة لأراضي بورين.

يذكر أن الاحتلال ومستوطنيه يتعمدون التنغيص على المزارعين خلال موسم قطف الزيتون، الأمر الذي يؤثر سلباً على كمية انتاج الزيتون.

وتتعرض قرى نابلس وغيرها إلى اعتداءات متواصلة، سواء بسرقة ثمار الزيتون، أو الاستيلاء على أراضي المواطنين، أو منعهم من الدخول إلى أراضيهم.

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