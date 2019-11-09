ركزت عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم السبت 9/11/2019، على عدة مواضيع تخص المواطن السعودي والعربي.

وقد ترأست عناوين أخبار الصحف السعودية اليوم السبت 9/11/2019 مايلي:

الشرق الأوسط

لليوم الثالث... آلاف التلاميذ اللبنانيين يتغيبون عن صفوفهم لمواصلة المظاهرات

استمرار الاحتجاجات في تشيلي وحرق جامعة في سانتياغو

«أميركان إيرلاينز» تتمسك بعودة طائرات «737 ماكس» لأسطولها في مارس

مايكل بلومبرغ يقدم أوراق دخوله السباق الرئاسي الأميركي

بومبيو يندد بتعامل طهران «المشين» مع مفتشة وكالة الطاقة الذرية

«الصحة الأميركية» تحل لغز مرض الرئة المرتبط بالسجائر الإلكترونية

السيستاني: قوات الأمن مسؤولة عن أي تصعيد في العنف

بالصور... إحباط تهريب مواد مصنّعة للمتفجرات كانت في طريقها إلى الحوثيين

الرئيس اللبناني ينتقد الموقف الأوروبي حول دمج اللاجئين

مدينة برازيلية تبدأ أكبر تجربة لمنح المواطنين دخلاً بلا عمل

عكاظ

ولي العهد يوجه بمضاعفة الجهود لاستكمال أعمال مجمع خادم الحرمين للحديث

توصية شورية لـ«التعليم»: أنشئوا كليات مستقلة للفنون

«أرامكو» لـ عكاظ : استثمارنا الجريء لن يتأثر بالاكتتاب في أسهم الشركة

500 ريال الحد الأدنى لاحتساب الزكاة على المنشآت

حظر مهن عن مرضى الإيدز.. وعقوبات على ناقلي العدوى عمدا

لقاء وزير النقل مع المديرين العامين.. هل يغير واقع الطرق ؟

قانونيون يحذرون: التحايل للحصول على «سداد أجرة السكن» اعتداء وسرقة

«أحافير» السعودية: النفط ليس كل ما تحت الأرض

النيابة والعمل تلاحقان معنفة طفل الحضانة

منشآت» و«الأهلي» يخرجان 10 شركات ناشئة في أول مسرّعة تقنية مالية

الألمان ضد تركيا.. مطالب بفرض عقوبات والطرد من الناتو

روما يحلّق بالاتحاد

المدينة

5 وزراء يشهدون اتفاقية إنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة بالمملكة

وزارة العدل : التحول الرقمي للتوثيق يكسر حاجز الـ4 ملايين عملية توثيقية

أمانة تبوك : بشأن المقطع المتداول.. تم إعدام الأعضاء المصابة

10 % تخفيض من الخطوط السعودية للمتقاعدين

المملكة تؤكد أهمية التزام البعثات السياسية الأممية بعدم...

بالفيديو.. "المرور السري" يضبط المتهورين بشوارع الرياض

رئيس هيئة الترفيه: 5.6 مليون زائر لموسم الرياض

مصرع شخصين واحتراق 100 منزل جراء حرائق غابات في أستراليا

المملكة تشارك في اجتماع مجموعة الـ 77 والصين في نيويورك

الطقس: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على تبوك وحائل والمدينة المنورة

" أم القرى" تنظم دورة الأمن السيبراني لمنسوبيها

في الجمعة الـ38.. الجزائريون في الشوارع لتحقيق