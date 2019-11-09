حالة الطرق في قطاع غزة اليوم السبت 09/11/2019م

تشهد حالة الطرق في قطاع غزة اليوم السبت 9/11/2019، حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والمحاور الرئيسية.

ونوهت الإدارة العامة لشرطة المرور غزة، إلى وجود سوق الزوايدة في محافظة الوسطى وسوق دوار العودة في محافظة رفح ، وسوق السيارات في مدينة غزة "شارع الحرية _محررة نيتساريم_ مقابل قصر العدل".

وبينت أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي .

وتمنت من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية، لافتةً إلى أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياتك و الأخرين للخطر .

وقد سجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة حادثين سير نتج عنهما إصابة واحدة فقط بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.