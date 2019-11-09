صور | اللجنة الرياضية برفح تنظم مارثون رياضي بعنوان (سندوس بلفور بأقدامنا)

اختتمت يوم الخميس اللجنة الرياضية لحركة الجهاد الإسلامي في محافظة رفح مارثون ( سندوس بلفور باقدامنا)، الذي امتد مسافة ٣ كيلو متر من مفترق كير، وسط مدينة رفح وحتى ملعب الاستقلال غرب المدينة.

وانطلق السباق بمشاركة ١٢٠ متسابق وبحضور مسئول إقليم رفح بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأستاذ/ محمود عدوان، والأستاذ/ حسن صلاح، رئيس جمعية قدامى اللاعبين في الاتحاد الفلسطيني إضافة إلى أعضاء وكوادر من حركة الجهاد الإسلامي في الإقليم.

وصرح مسئول اللجنة الرياضية في حركة الجهاد الإسلامي إقليم رفح، الأستاذ / أحمد عبد العال " هذا السباق يأتي ضمن سلسلة الأنشطة الحركية التي تجدد الوعي، والتأييد للقضية الفلسطينية العادلة"

من جانبه أكد مسئول اللجنة الرياضية العامة في حركة الجهاد الإسلامي إقليم رفح الأستاذ/ حامد الجزار " العمل الرياضي لا ينفصل عن العمل الحركي، مبيناً أن هذا النشاط يأتي في إطار الشجب والاستنكار لذكرى الوعد المشئوم وعد بلفور"

وفي ختام المارثون تم تكريم أول ١٢ فائز من المتسابقين، وتقديم الهدايا العينية لهم.











































