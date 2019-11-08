"اتحاد المقاولين" يكفل شقيق يحيى كراجة ويعد بتدبير مأوى وعمل له

أعلن أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين تشكيل لجنة للتكفل بشقيق الشاب المرحوم يحيى كراجة، الذي توفي بعد أن اشعل النار في اجزاء جسده بعد تعثر اوضاعه الاقتصادية وعدم وجود مأوى له ولشقيقه (عبود).

واوضح كحيل أن اللجنة ستتواصل مع شقيق يحيى كراجة، للاطلاع على احتياجاته، والعمل على ايوائه، وتوفير فرصة عمل له.

وشدد كحيل ان اتحاد المقاولين رغم الازمات المتراكمة التي عصفت بمجموع المقاولين لا يمكن ان يتخلى عن دوره الوطني والاجتماعي في ظل الاوضاع المتردية التي طالت كل فئات المجتمع.

ولفت إلى ان تحرك جموع المقاولين لإنقاذ شقيق يحيى كراجة، دليل واضح على نبل المقاولين وانتماءهم لمعاناة أبناء شعبهم.