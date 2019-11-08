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طائرات الاستطلاع الإسرائيلية تحلق بكثافة وعلى ارتفاعات منخفضة في سماء قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:01 - 08 نوفمبر 2019
طائرة استطلاع طائرة استطلاع
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تحلق منذ صباح اليوم الجمعة، طائرات الاستطلاع الإسرائيلية على ارتفاعات منخفضة في سماء قطاع غزة.

وأفاد مصادر خاصة أن طائرات استطلاع إسرائيلية (مُسيرة) من انواع متعددة تحلق في جميع محافظات قطاع غزة، لاسيما على الأطراف الشرقية من محافظات القطاع، وفوق مدينة غزة.

يأتي تحليق الطائرات الإسرائيلية بالتزامن المشاركة الجماهيرية الواسعة من قبل الغزيين في جمعة مستمرون ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار.

كما، ويأتي التحليق بعد توتر ميداني بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي الذي تخلله اطلاق صواريخ من غزة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، وقصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن واصابة آخرين.

 

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