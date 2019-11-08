مقتل 11 عراقياً واصابة 160 آخرين في مظاهرات حاشدة

قتل 11 مواطناً عراقياً واصيب حوالي 160 آخرين بجراح مختلفة جراء اعتداء القوات العراقية على مظاهرات عراقية في بغداد والبصرة.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد وساحات البصرة وميسان والناصرية والمثنى والديوانية وكربلاء والنجف مظاهرات شعبية كبيرة، خرجت تطالب باصلاحات حكومية بعد سوء الاوضاع الاقتصادية في البلاد.

وتدخل الاحتجاجات والمظاهرات العراقية في العاصمة العراقية بغداد اليوم أسبوعها الثالث اليوم، وسط حالة من الاحتقان من الشارع العراقي، الذي يتعرض لقمع من قبل القوات العراقية.

ورفع العراقيون المشاركون في المظاهرات في البصرة وبغداد شعارات تعبر عن اصرارهم على المضي قدماً في مظاهرات وعدم التراجع إلا بتلبية شروطهم التي تتمثل في مطالب تتمحور حول الإصلاح ومحاربة الفساد.