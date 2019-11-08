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اردوغان: لن نطرد أي سوري عن الاراضي التركيا

  • فلسطين اليوم - اسطنبول
  • 20:27 - 08 نوفمبر 2019
اردوغان اردوغان
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رفض الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الدعوات التي تطالب برحيل السوريين من تركيا، مشيراً إلى ان الدعوات لطرد السوريين النازحين عن الاراضي التركية مرفوضة

وقال أردوغان في ذكرى المولد النبوي الشريف "لن نصغي مطلقاً لمن يطالبناً بطرد السوريين من تركيا.

واضاف اردوغان أن المسلمين يعيشون أياماً عصيبة في ظل الفتنية الطائفية والمذهبية والقبلية والعرقية.

وأشار أردوغان إلى ان الإسلام يتعرض لقطعان قاتلة مثل بوكو حرام، وداعش الارهابي، وغولن، وحزب العمال الكردستاني، لافتاً إلى ان تلك التنظيمات تمزق جسد الأمة من خلال الإرهاب والجهل والثقافة المغلوطة.

 

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