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نتنياهو يبدي تأييده لتصريحات مايك بومبيو بشأن نووي إيران

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:21 - 08 نوفمبر 2019
نتنياهو نتنياهو
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ابدت قوات الاحتلال الإسرائيلي رضاها وتأيدها عن تصريحات وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو المتعلق بالسلاح النووي.

يشار إلى ان وزير الخارجية الامريكي "مايك بومبيو" توقع ان تحقق ايران انطلاقة كبيرة في مشروعها نحو امتلاك سلاح نووي خلال العام الحالي.

واشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريحات مايك بومبيو، قائلاً  "إن الجمهورية الإيرانية تواصل الكذ فيما يتعلق بنواياها تجاه السلاح النووي"، مشيراً إلى ان الوكالة الدولية للطاقة النووي تدرك نوايا ايران الخبيثة.

وزعم بنيامين نتنياهو أن ايران تشكل خطراً على العالم وعلى اسرائيل، وتسعى لامتلاك سلاح نووي.

 

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