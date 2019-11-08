وزارة الصحة تعلن تدشين حجر الاساس لمجمع طبي في رفح

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، أن يوم الخميس المقبل الموافق 14/11/2019 سيشهد وضع حجر الاساس لمجمع رفح الطبي.

وكانت عدة جهات فلسطينية وعدت بإنشاء مستشفى في مدينة رفح في ظل الاحتياج الكبير لمستشفى يتناسب مع حجم سكان المدينة.

يشار إلى ان مجموعات كبيرة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي واهالي مدينة رفح دشنوا الكثير من الحملات منذ عام 2014 تطالب بتدشين مستشفى قادر على استيعاب الاعداد الكبير، وعلى مقدر لتلبية احتياجات المدينة من الناحية الطبية.

الجدير بالذكر أن مدينة رفح لا يتوفر فيها سوى مستشفى ابو يوسف النجار ، وهو مستشفى اقرب للعياد الطبية مقارنة بأعداد السكان في رفح، وغالباً ما يضطر أهالي المدينة لتلقي العلاج اللازم في مستشفى الاوروبي في خانيونس.