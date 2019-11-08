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وصول دفعتين من معلمي غزة للكويت

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:53 - 08 نوفمبر 2019
معلمي غزة في الكويت معلمي غزة في الكويت
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وصلت دفعتين من معلمي قطاع غزة إلى دولة الكويت للعمل هناك، على أن تصل الدفعة الثالثة يوم غدٍ بإجمالي 286 معلماً ومعلمة.

وأعلن وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، متابعة الوزارة الحثيثة لسفر معلمي قطاع غزة للعمل في دولة الكويت الشقيقة، موضحاً أن التعاقدات مع المعلمين وزيارات الوفد الكويتي لفلسطين، تحظى دائماً باهتمامٍ بالغٍ ومتابعة مباشرة من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء؛ بما يبرهن على تميز المعلم الفلسطيني، وعمق العلاقة الفلسطينية الكويتية في عديد المجالات وعلى رأسها التعليم. بحسب بيان صادر عن الوزراة.

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