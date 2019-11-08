الأردن تمنع "الإسرائيليين" من دخول منقطتي الباقورة و الغمر

أبلغت السلطات الأردنية دولة الاحتلال الاسرائيلي بمنع الاسرائيليين من دخول منطقتي الباقورة والعمر الاردنيتين ابتداءً من يوم الأحد القادم.

وتقع منطقة الغمر جنوبي المملكة الأردنية بينما تقع منطقة الباقورة شمالي الأردن، وتحاذيان ويحاذيان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهما من أراضي وادي عربة.

ووفقاً لوسائل إعلام عبرية اليوم الجمعة، فإن قرار المنع جاء بعد أن انتهت الشهر الماضي فترة التأجير التي نص عليها الملحق الخاص المرفق باتفاقية " وادي عربة " التي تم التوقيع عليها بين الأردن و "إسرائيل" عام 1994.

بحسب القناة العبرة 13 فإن الأردن رفض طلب "إسرائيل" بتمديد فترة التأجير لمدة 6 أشهر إضافة بعد انتهاء الفترة التي استمرت 25 عاما.

وأضافت أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أبلغ مستشار الأمن القومي "الإسرائيلي" مئير بن شابات خلال اجتماع عقد بالعاصمة عمان، قبل أيام. وذكرت أن الصفدي أوضح لبن شابات بأن الاتفاق بين الأردن وإسرائيل حول هاتين المنطقتين قد انتهى.

في ذات السياق، أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المزارعين الإسرائيليين بأنه سيمنع عليهم دخول المنطقتين بدءا من الأحد.

هذا ولم يصدر أي تعقيب أردني رسمي على ما ذكرته وسائل الإعلام العبرية حول الموضوع.

يذكر أن الأردن أبلغ حكومة الاحتلال الإسرائيلي في 21 أكتوبر/تشرين أول 2018، بأنها قررت عدم تجديد عقد التأجير ، بموجب اتفاقية 1994.