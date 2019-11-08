عكرمة صبري : شواذ مارقين ينفذون صفقات بيع في القدس

كشف الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى وجود صفقات بيع وتسريب أراضي فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة تتم عن طريق محامين أردنيين.

وقال الشيخ عكرمة صبري : إن البلدة القديمة في القدس المحتلة تتعرض بعض بيوتها للبيع ضمن صفقات من قبل ما وصفهم بـ " الشواذ المارقين وأصحاب النفوس المريضة الخبيثة " الذين يطالبون بمبالغ خيالية بالملايين لبيع العقارات، مطالباً بملاحقة المشبوهين ومنع هذه الصفقات.

وأضاف أن بعض صفقات البيع "المشبوهة" تتم عن طريق مكاتب محامين "مرتزقة" - على حد وصفه - في الأردن، حيث تم ملاحقة أحد المحامين وإلغاء صفقة بيع.

وأكد صبري على فتوى تجريم ومقاطعة مسربي العقارات، وقال: " لا يغسّلون ولا يكفّنون ولا يصلّى عليهم".