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طالب بملاحقتهم وإفشال الصفقات

عكرمة صبري : شواذ مارقين ينفذون صفقات بيع في القدس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:04 - 08 نوفمبر 2019
عكرمة صبري عكرمة صبري
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كشف الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى وجود صفقات بيع وتسريب أراضي فلسطينيين في مدينة القدس المحتلة تتم عن طريق محامين أردنيين.

وقال الشيخ عكرمة صبري : إن البلدة القديمة في القدس المحتلة تتعرض بعض بيوتها للبيع ضمن صفقات من قبل ما وصفهم بـ " الشواذ المارقين وأصحاب النفوس المريضة الخبيثة " الذين يطالبون بمبالغ خيالية بالملايين لبيع العقارات، مطالباً بملاحقة المشبوهين ومنع هذه الصفقات.

وأضاف أن بعض صفقات البيع "المشبوهة" تتم عن طريق مكاتب محامين "مرتزقة" - على حد وصفه - في الأردن، حيث تم ملاحقة أحد المحامين وإلغاء صفقة بيع.

وأكد صبري على فتوى تجريم ومقاطعة مسربي العقارات، وقال: " لا يغسّلون ولا يكفّنون ولا يصلّى عليهم".

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