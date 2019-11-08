إصابة 69 مواطناً من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة

أصيب 69 مواطناً بينهم 29 بالرصاص الحي جراء استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في الجمعة الـ 82 لمسيرة العودة وكسر الحصار التي تحمل اسم " مستمرون "، على طول الشريط الشرقي لقطاع غزة وقبالة السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة عام 1948.

وأفاد مراسلنا أن عشرات المواطنين إصيبوا بالرصاص الحي بينهم إصابات خطيرة، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق.

من جهتها قالت وزارة الصحة بغزة، أن الطواقم الطبية تعاملت مع 69 إصابة بينها 29 بالرصاص الحي.

وبدأ المواطنون بالتوافد إلى مخيمات العودة الخمسة شرق قطاع غزة للمشاركة في فعاليات جمعة مستمرون التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار.

وأفاد مراسلنا، أن الآلاف توافدوا للمخيمات الخمسة شرق رفح وخانيونس والبريج وغزة وجباليا.

وأوضح أن جنود الاحتلال اطلقوا القنابل الغازية على المتظاهرين فور وصولهم، ما أدى لإصابة العديد من الشبان بالاختناق.

يشار إلى أن مسيرات العودة انطلقت في 30 آذار مارس من العام الماضي، للتأكيد على حق العودة وكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، واستشهد خلالها مئات المواطنين وأصيب أكثر من 17 ألف آخرين.