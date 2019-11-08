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محمد صلاح : لا أهتم بما يتوقعه الناس مني

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:26 - 08 نوفمبر 2019
اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول
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صراح اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي، أنه من المبكر الحديث عن الفوز بالدوري الانجليزي رغم تصدر الفريق 31 نقطة بفارق 9 نقاط عن منافسه.

وقال محمد صلاح :" إن المشهد تكرر العام الماضي واعتقدنا ان الأمر انتهى ؛ لكن الرياح اتت بما لا تشتهي السفن، مضيفاً أن الطريق لازال طويلاً للحديث عن الفوز بالدوري.

ومن جهة أخرى، قلل محمد صلاح من منتقديه على انخفاض تسجيله للأهداف في صفوف ليفربول هذا الموسم، بعد أن كان متصدراً الهدافين في الموسمين الماضيين، حيث بلغ عدد الأهداف التي سجلها حتى الآن خمسة أهداف فقط. وقال في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس"، :" لا أكترث للمنتقدين ولا أهتم بما يتوقعه الناس مني. طالما أنني أحرز الأهداف والفريق يفوز".

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