مركز الميزان: الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق الصيادين في بحر غزة

تتواصل الملاحقات و الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الصيادين في بحر غزة، حيث تواصل استهدافهمسواء باطلاق النار او الاعتقال و تخريب معداتهم و الاستيلاء عليها.

و كانت آخر انتهاكات الاحتلال وقعت يوم الاربعاء الماضي، حيث اعتقلت صيادين اثنين في عرض بحر رفح.

و أفاد مركز الميزان لحقوق الانسان بأنه من خلال الرصد و المتابعة، ففي تمام الساعة 22:00 من مساء الأربعاء الموافق 06/11/2019، فتحت قوارب الاحتلال النار، وحاصرت مركباً (حسكة ماتور)، يستقله الصيادان عبد الرحمن عبد الهادي محمد القن (27 عاماً)، ومحمد شحته محمد زعرب (23 عاماً)، من سكان مواصي رفح، و قامت باعتقالهم و اقتيادهم الى جهة مجهولة.

و رصد مركز الميزان نحو 311 انتهاكاً لقوات الاحتلال منذ بداية العام 2019 بحق الصيادين في عرض البحر بمحتلف مناطق قطاع غزة،حيث تم أطلقت النار تجاه مراكب الصيد (307) مرات، وأوقعت (16) جريحاً، واعتقلت (35) صياداً، فيما استولت على (15) مركباً من مراكب الصيد، كما و تواصل فرض حظر على ادخال المعدات التي تلزم الصيادين، في إطار الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة.

و استنكر الميزان استمرار الانتهاكات بحق الصيادين الفلسطينيين، مؤكداً بأن ممارسات الاحتلال من خلال اطلاق النار المتكرر نحو الصيادين، واستمرار الاعتقالات التعسفية بحقهم، والاستيلاء على معداتهم و تخريبها، تأتي في سياق الحصار المفروض على قطاع غزة، وانتهاكاتها المنظمة التي تتعمد إلحاق الأذى في المدنيين الفلسطينيين ولا سيما الصيادين.

و جدد المركز مطالبته بالافراج الفوري عن الصيادين المعتقلين، مطالباً المجتمع الدولي و الدول الموقعة على اتفاقية جنيف للقيام بواجبها و العمل على رفع الحصار البري و البحري عن قطاع غزة.