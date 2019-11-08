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مئات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الاقصى خلال الاسبوع

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 12:49 - 08 نوفمبر 2019
اقتحام الاقصى.JPG اقتحام الاقصى.JPG
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اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجدالأقصى المبارك بالقدس المحتلة خلال الاسبوع الجاري، بحماية شرطة الاحتلال.

وأوضحت وسائل الاعلام العبرية بأن نحو 405 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الاقصى بالقدس بحماية شرطة الاحتلال.

 

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