ارتفاع معدلات الاعفاء من الخدمة العسكرية بجيش الاحتلال

ذكرت مصادر عبرية صباح اليوم الجمعة بأن هناك ارتفاع بنسبة 30% في معدلات اعفاء المجندين الجدد من الخدمة بجيش الاحتلال.

و أشارت صحيفة معاريف العبرية التي نشرت الخبر الى أن هذه الظاهرة تزيد من قلق قيادة جيش الاحتلال،لا سيما أنها تتزايد في صفوف الشباب المرشحين للخدمة الإلزامية.

و يقوم هؤلاء المرشحين بإحضار تقارير طبية بثبت بأنهم يعانون من اضطرابات نفسية، مما يضطر الجيش لاعفائهم، وفقاً للصحيفة.

و بحسب الصحيفة، فقد حصل 4500 مجند جديد على إعفاء من الخدمة العسكرية، بسبب اضطرابات نفسية عام 2018، مقابل3500 تم اعفاؤهم بالعام 2017.