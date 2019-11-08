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نصف "الاسرائيليين" يعتقدون أنه سيتم اجراء انتخابات ثالثة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 09:40 - 08 نوفمبر 2019
نتنياهو وغانتس نتنياهو وغانتس
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أشار استطلاع للرأي اجرته اذاعة "اسرائيلية" الى أن أن 57% من "الاسرائيليين"، يعتقدون أنه سيتم التوجه الى انتخابات ثالثة.

و وفقاً للاستطلاع الذي أجرته اذاعة fm10 و نشرت نتائجه صحيفة معاريف العبرية، فإن 43 % فقط من الإسرائيليين، يعتقدون أنه سيتم تشكيل حكومة وحدة،و عدم التوجه لانتخابات ثالثة العام المقبل.

و رأى 56% من المستطلعة آرائهم، بأن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 44% قالوا إن غانتس هو الأنسب، في حين أن 66% من المسطتلعة آرائهم، قالوا إنهم يفضلون حكومة وحدة على التوجه إلى انتخابات ثالثة، مقابل 34% يفضلون الانتخابات الثالثة. 

 

 

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