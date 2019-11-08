حالة الجو في فلسطين اليوم الجمعة 8/11/2019

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو اليوم الجمعة، 8/11/2019 غائماً جزئياً الى صاف، حيث لايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لكنها تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بـ 6 درجات تقريباً.

كما تكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة و البحر خفيف الموج.

أما يوم غدٍ السبت،فمن المتوقع أن تبقى الأجواء على حالها دون أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لكن يطرأ ارتفاع طفبف على درجات الحرارة يوم الأحد القادم، لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، كما تكون الرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة معتدلة السرعة، و البحر خفيف ارتفاع الموج.