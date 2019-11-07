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مخرجات واعدات من غزة يكسرنَّ القالب ويدهشن المشاهدين بخمسة أفلام منوعة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:35 - 07 نوفمبر 2019
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عرضت مجموعة من النسوة عدداً من الافلام الوثائقية في مدينة رفح ضمن مشروع من جمعية مجددون التنموية الخيرية لدعم الشباب الواقعة في مدينة رفح.

وأوضحت الجمعية في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه أنَّ الافلام الخمسة هي من مجموعة أنا فلسطينية صمن مشروع يلا نشوف، وهي من إخراج شابات فلسطينيات وتركز الأفلام على اعطاء عمق شخصي لكيفية تعزيز المواطنة بجميع ابعادها سواء الابعاد المكانية أو الابعاد الزمانية.

وذكرت الجمعية أن المشروع من تنفيذ مؤسسة شاشات سينما المرأة بالشراكة مع جمعية الخريجات الجامعيات في غزة ومؤسسة عباد الشمس لحماية الإنسان والبيئة بدعم رئيسي من الاتحاد الأوروبي ودعم مساند من CFDالسويسرية وصندوق المرأة العالمي.

وعرضت النسوة فيلم خيوط من حرير للمخرجة ولاء سعادة ويروي الفيلم حكاية مجموعة من السيدات اللواتي اتخذن من التطريز حياة لهن، وفيلم "سرد" للمخرجة زينة رمضان الذي سلط الضوء على أحلام وطموحات الشباب الضائعة أمام معابر غزة المغلقة، وفيلم "ورق دوالي" للمخرجة فداء نصر الذي روى قصة حنين الجدة السورية لمسقط رأسها وذلك بعد زواجها من فلسطيني وانتقالها للعيش في مدينة، وفيلم "الغول" للمخرجة آلاء الدسوقي والذي يجسد الحروب المتكررة التي تعرض لها قطاع غزة، بالإضافة إلى فيلم "ياريتني مش فلسطينية" للمخرجة فداء نصر عن القيود التي تلاحق طموحات الفتيات الفلسطينيات سواء من المجتمع أو من المحتل الأمر الذي جعلها تتمنى لو لم تكن فلسطينية كي لمثل هذه الضغوط.

وأكد الحضور الذين شاهدوا تلك النماذج من الافلام اهمية تلك العروض في طرح مشكلات المجتمع والشباب بمختلف أبعادها وأسبابها كما وقد ساهمت في تشجيع سينما المرأة وتطوير تجربتها الإخراجية.

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