"الليمون مع الثوم" خلطة سحرية للتغلب على جميع الأمراض

كشف موقع "alternativearea" يعني بالصحة والطب النقاب عن فوائد مذهلة لخلطة الليمون مع الثوم، واصفاً اياها بالخلطة السحرية، نظراً لفوائدها على صحة الإنسان.

وأشار الموقع ان الدراسات العلمية اثبتت أن خليط الليمون مع الثوم يعمل على تقوية الجهاز المناعي في الجسم، إلى جانب تنظيم الجسم من السموم، ويمنع التورم، ويحارب الحساسة، ويعمل على تجديد خلايا الجسم

وذكر الموقع أن الوصفة (الليمون مع الثوم) عمرها حوالي 2000 سنة وقد وجدت مدونة في كتب قديمة للغاية، إلى جانب أنها سهلة التحضير.

ومقادير الوصفة هي 300 جرام من الثوم المهروس، وكيلو ليمون، أما طريقتها فتقوم على هرس الثوم أو طحنه جيداًن ومن ثم وضع الخليط في إناء على الناس وصب لتر ونصف ماء ومن ثم غليه على نار هادئة لمدة 15 دقيقة، ثم يرفع الخليط عن النار ليبرد، وبعدها من الضروري وضع الخليط في وعاء زجاج محكوم الإغلاق، ثم يتم تناول هذا الخليط في كل صباح لمدة 25 -30 يوماً، وبعدها ستجد تحسن عام ونشاط منقطع النظير.