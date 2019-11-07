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"تكافل" تطلق مشروع الرعاية المنزلية للمرضى

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:08 - 07 نوفمبر 2019
تكافل تكافل
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أعلنت اللجنة الوطنية والإسلامية للتنمية (تكافل) اطلاق مشروع الرعاية المنزلية للأشخاص ذوي الشلل الكلي والجزئي.

وأوضحت اللجنة أن مدة المشروع هي لثلاثة أشهر متتالية في محافظات قطاع غزة كافة.

وأشارت إلى أن المشروع يتضمن، العمل الرعاية لحالات الشلل الناتجة عن النزيف أو الجلطة الدماغية، وحالات الشلل الدماغي، وحالات الشلل والتصلب الوظيفي، وحالات عدم القدرة على الوظائف الحياتية بسبب الكسور والحوادث، والحالات الوراثية.

ويضم المشروع اطباء مختصين ومميزين في العناية الطبية والتمريض.

وأشار اللجنة أن التسجيل سيكون مطلع الاسبوع المقبل من خلال الموقع الالكتروني للجنة (موقع تكافل – خدمات الجمهور).

 

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