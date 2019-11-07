الاحتلال يسعى لانشاء عربات "تلفريك" فوق مدينة القدس

تسعى سلطات الاحتلال "الاسرائيلي" لاقامة خط عربات تلفريك فوق مدينة و أسوار القدس.

ووفقاً لوسائل الاعلام العبرية،فمن المخطط أن ينقل الخط المقترح نحو ثلاثة آلاف سائح من الشطر الغربي من القدس إلى البلدة القديمة بشرق القدس خلال ساعة واحدة، و في رحلة تستغرق أربع دقائق.

و منحت وزارة المالية بحكومة الاحتلال الضوء الأخضر لهذه الخطة، حيث أن المشروع هذا سيتكلف نحو 220 مليون شيقل (63 مليون دولار).

و تقول مصادر "اسرائيلية" بأن المشروع سيخفف الزحام المروري الشديد بالمنطقة التي تزدحم بالسكان و السائحين الذين يزورون الأماكن الدينية في المدينة المقدسة.

من جهتها وصفت عضو منظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي الخطة بأنها "غير مشروعة"،معتبرة بأن مشروع التلفريك انتهاك صارخ للسمات الثقافية و الجغرافية و التاريخية لمدينة القدس.