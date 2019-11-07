نتنياهو يهاجم إيران وصفها بالدولة الاخطر على "إسرائيل"



هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الخميس، الجمهورية الإيرانية الإسلامية، مشدداً على أنها الأخطر على "إسرائيل" وعلى العالم اجمع.

وقال نتنياهو في تغريدة على موقع تويتر: إن الجمهورية الإيرانية هي الأخطر على العالم والمنطقة العربية واسرائيل تحديداً.

وزعم نتنياهو أن الجمهورية الإيرانية تواصل اكاذيبها وتواصل اخفاء معلومات حول برنامجها النووية، مشدداً على أنَّ ايران واصلت تخصيب اليورانيوم بهدف صناعة سلاح نووي.

في السياق، طالب نتنياهو المجتمع الدولي والولايات المتحدة لتشديد العقوبات على الجمهورية الإيرانية لثنيها عن مشروعها النووي.