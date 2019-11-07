ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

اعتقال اسير محرر في الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 19:05 - 07 نوفمبر 2019
اعتقال اعتقال
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المحرر محمد ابو ماريا (24 عاماً) من الخليل.

وافادت المصادر المحلية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أبو ماريا على حاجز متنقل أقامته قرب مخيم العروب شمال الخليل.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات