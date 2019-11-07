كيف تحمي نفسك من الهبوط الحاد في الدورة الدموية ؟

هو انخفاض مستوى تدفق الدم ،ما يجعل الإنسان يشعر بالتعب والدوران، نتيجة ضعف الدورة الدموية الناجمة عن النوبات القلبية أو فقدان كميات كبيرة من الدم في حال الإصابة بجرح، وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى انخفاض الضغط المفاجئ.

ويأتي الهبوط في الدورة الدموية بالنسبة للحامل نتيجة زيادة الطلب على الدم من قبل الام والجنين ، وفي الحالات العادية بسبب فقدان كميات كبيرة من الدم من خلال الإصابة، أو صمامات القلب الخاطئة ، أو ضعف الدورة الدموية الناجمة عن النوبات القلبية بالإضافة إلى الضعف وحالة الصدمة التي ترافق في بعض الأحيان الجفاف. كما يحدث الهبوط نتيجة اضطرابات الغدد الصماء مثل السكري أو التهابات مجرى الدم، أو قصور الغدة الكظرية، وأمراض الغدة الدرقية.

ويجب على الإنسان اتباع عدد من الخطوات لتجنب الإصابة بالهبوط الحاد، منها :

تناول كميات كبيرة من الماء

التنفس العميق لمدة دقائق قبل النهوض من السرير

رفع الرأس قليلا عن مستوى الجسم أثناء النوم

تناول الوجبات الغذائية الصحية للحفاظ على نشاط الجسم

الإكثار من تناول الخضار والدجاج منزوع الجلد

الإكثار من تناول الفواكه

الإكثار من تناول الحبوب الكاملة والأسماك