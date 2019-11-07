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وفاة والدة اسير من قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:32 - 07 نوفمبر 2019
مصباح حلس مصباح حلس
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توفيت، اليوم الخميس، والدة الأسير مصباح خليل حلس (35 عامًا)، من سكان حي الشجاعية شرقي قطاع غزة.

يُشار إلى إنّ الأسير مصباح خليل حلس، دخل عامه الـ 19 في سجن "نفحة" الإسرائيلي منذ ُ اعتقاله عام 2001، فيما حَكمت محكمة الاحتلال عليه بالسجن مدى الحياة.

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