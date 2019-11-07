شجب كبير ضد عبد الرزاق الحمد الله لرفض تفتيشه في مطار الرياض

أثار رفض اللاعب عبد الرزاق حمد الله، طلب رجال الامن في تفتيشه، أثناء خروجه مع زوجته الحامل من مطار الرياض، شجب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لما فعله حمد الله ضد رجال الامن.

وعَقِب صعود خبر اللاعب عبد الرازق حمد الله هداف نادي النصر حامل لقب الدوري السعودي، أثار الكثير من الجدل واللغط بين الأوساط السعوديين، فيما انقسم نشطاء "تويتر" لفئتين لمؤيد ومعارض وسط استغراب من تصرف اللاعب "غير اللائق".

واطلق السعوديين هاشتاق (حمد الله يتهجم على رجال الامن)، إذ ذكر بعض المغردين قصة حادثة منع تفتيش اللاعب حمد الله، قائلاً :" إنه كان مسافر مع زوجته الحامل ورفض ان تدخل على أجهزة تعمل تحت الاشعة، خوفًا على حياة الجنين، ما دفع رجال الامن في المطار إلى الموافقة ومغادرة اللاعب".

النشاط فارس، غرد على حسابه "تويتر"، وطالب بمحاسبة اللاعب عبد الرزاق حمد الله، نتيجة تخلفه القوانين العامة.

دواس الفراج، وصف اللاعب بأنه "أسقط الادب"، ولابد من إجراءات حازمة ضده.

المواطن السعودي أحمد استذكر قصة ولي هامسون عام 2010، وكيف دافع الجمهور عنه في نفيه عن التهمة، وقال، إن من يشتم الحمد الله فهم الكارهون لهم.

مجزي العوني، غرد متسائلاً، :" هل ستطبق على الوافد المغربي او انه فوق القانون".







