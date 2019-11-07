المانيا تدعم مشاريع للسلطة بقيمة بـ 2 مليون يورو

دعمت الحكومة الألمانية، اليوم الخميس، السلطة الفلسطينية مبلغ قدره 2.56 مليون يورو، لتنفيذ مشاريع تنموية في قطاع غزة والضفة المحتلة.

وقال مكتب ممثلية جمهورية ألمانيا الاتحادية في محافظة رام الله، "إن بلاده دعمت بمبلغ 2.56 مليون يورو، بعد المفاوضات أجريت مع السلطة، اليوم".

ووقع المستشار الخاص لرئيس الوزراء اسطفان سلامة، مع رئيس وحدة الشرق الأوسط في الوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي "وبرند دونزلاف"، بروتوكول المفاوضات مع السطلة، بحضور ممثل ألمانيا لدى السلطة الوطنية "كريستيان كلاجز"، تعهدت الأخير بتقديم مساعدات في مجالات عدة من بينها تحسين إمدادات مياه الشرب للأراضي الفلسطينية..

ومن المقرر أن تقدم برلين دعمها البالغ 18 مليون يورو في دعم البناء لشبكة توزيع ومصنع تحلية لمياه البحر في غزة.