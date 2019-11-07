أجرى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، التعديل الرابع على حكومته اليوم، بعد انتهائه من إعداد قائمة الداخلين والخارجين الى حكومته، في مسعى لإنجاز التعديل قبيل انعقاد الدورة الرابعة من عمر مجلس الأمة.

وتفيد مصادر مطلعة من محيط الرزاز، أن يفصل الرئيس الوزارات المدمجة: الزراعة عن البيئة، والتربية والتعليم عن التعليم العالي، والثقافة عن الشباب.

ويتوقع بأن يطال التعديل بين 8 الى 9 حقائب وزارية، بينما يتوقع دخول بين 11 الى 12 وزيرا غالبيتهم سبق وأن دخلوا الوزارة بعد فك دمج الوزارات.

كما يغادر الى جانب المعشر كل من وزير الأوقاف الدكتور عبدالناصر ابو البصل ووزير الثقافة والشباب الدكتور محمد ابو رمان ووزير النقل أنمار الخصاونة ووزير المالية عز الدين كناكرية والتنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات ووزيرة الاعلام جمانة غنيمات.

وينتقل وزير التخطيط محمد العسعس الى المالية وسيعين وسام الربضي خلفا له للتخطيط وفارس بريزات للشباب وأمجد العضايلة للإعلام ونسرين بركات للتنمية الاجتماعية ومحمد الخلايلة للأوقاف وتيسير النعيمي للتربية والتعليم.

اسماء الوزراء الجدد في الاردن: