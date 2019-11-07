أجرى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، التعديل الرابع على حكومته اليوم، بعد انتهائه من إعداد قائمة الداخلين والخارجين الى حكومته، في مسعى لإنجاز التعديل قبيل انعقاد الدورة الرابعة من عمر مجلس الأمة.
وتفيد مصادر مطلعة من محيط الرزاز، أن يفصل الرئيس الوزارات المدمجة: الزراعة عن البيئة، والتربية والتعليم عن التعليم العالي، والثقافة عن الشباب.
ويتوقع بأن يطال التعديل بين 8 الى 9 حقائب وزارية، بينما يتوقع دخول بين 11 الى 12 وزيرا غالبيتهم سبق وأن دخلوا الوزارة بعد فك دمج الوزارات.
كما يغادر الى جانب المعشر كل من وزير الأوقاف الدكتور عبدالناصر ابو البصل ووزير الثقافة والشباب الدكتور محمد ابو رمان ووزير النقل أنمار الخصاونة ووزير المالية عز الدين كناكرية والتنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات ووزيرة الاعلام جمانة غنيمات.
وينتقل وزير التخطيط محمد العسعس الى المالية وسيعين وسام الربضي خلفا له للتخطيط وفارس بريزات للشباب وأمجد العضايلة للإعلام ونسرين بركات للتنمية الاجتماعية ومحمد الخلايلة للأوقاف وتيسير النعيمي للتربية والتعليم.
اسماء الوزراء الجدد في الاردن:
- وليد المصري نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للإدارة المحلية
- محمد الخلايلة وزيرا للاوقاف
- امجد العضايلة وزيرا للاعلام
- ابراهيم شحاحده وزيرا للزراعة
- سامي الداود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء
- نضال البطاينة وزيرا للعمل
- مثنى الغرايبة وزيرا للإقتصاد الرقمي والريادة
- موسى المعايطة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية
- سلامه حماد وزيرا للداخليه
- خالد سيف وزيرا للنقل
- ياسرة غوشة وزير دولة للتطوير المؤسسي
- باسم الطويسي وزيرا للثقافة
- تيسير النعيمي وزيرا للتربية والتعليم
- نسرين بركات وزيرا للتنمية الاجتماعية
- وسام الربضي وزيرا للتخطيط
- محمد العسعس وزيرا للمالية
- فلاح العموش وزيرا للاشغال
- ايمن الصفدي وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين
- فارس بريزات وزيرا للشباب
- سعد جابر وزيراً للصحة
- بسام التلهوني للعدل
- مبارك ابو يامين وزير دولة للشؤون القانونية
- طارق الحموري وزيراً للصناعة والتجارة والتموين
- رائد ابو السعود وزيراً للمياه
- صالح الخرابشة وزيرا للبيئة
- محي الدين توق وزيرا للتعليم العالي