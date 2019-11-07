ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الهيئة العليا تدعو للمشاركة في جمعة "مستمرون" غدا الجمعة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:09 - 07 نوفمبر 2019
مشاركة الجماهير في مسيرات العودة مشاركة الجماهير في مسيرات العودة
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الخميس، الجماهير الفلسطينية للمشاركة يوم غدٍ الجمعة، جمعة "مستمرون"، داخل مخيمات العودة شرقي محافظات قطاع غزة الخمس.

ويواصل أبناء شعبنا في المشاركة في مسيرات العودة كل جمعة من الأسبوع، للمطالبة في حقهم العادل العودة إلى الديار المحتلة.

وفي المقابل، تقمع قوات الاحتلال المتظاهرون في مسيرات العودة، بالرصاص الحي والمعدني والغاز المسيل لدموع وبشكل مباشر ومتعمد، ما أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء والجرحى، رغم سلمية المسيرة.

يُشار إلى أن، الهيئة الوطنية العليا دعت إلى مسيرات العودة بتاريخ 30 مارس 2018، داخل خيم العودة شرقي محافظات القطاع، للمطالبة في كسر الحصار والعودة على البلدات المحتلة من قبل الاحتلال.

الأكثر مشاهدة

متعلقات