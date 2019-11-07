الهيئة العليا تدعو للمشاركة في جمعة "مستمرون" غدا الجمعة

دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الخميس، الجماهير الفلسطينية للمشاركة يوم غدٍ الجمعة، جمعة "مستمرون"، داخل مخيمات العودة شرقي محافظات قطاع غزة الخمس.

ويواصل أبناء شعبنا في المشاركة في مسيرات العودة كل جمعة من الأسبوع، للمطالبة في حقهم العادل العودة إلى الديار المحتلة.

وفي المقابل، تقمع قوات الاحتلال المتظاهرون في مسيرات العودة، بالرصاص الحي والمعدني والغاز المسيل لدموع وبشكل مباشر ومتعمد، ما أدى إلى ارتقاء مئات الشهداء والجرحى، رغم سلمية المسيرة.

يُشار إلى أن، الهيئة الوطنية العليا دعت إلى مسيرات العودة بتاريخ 30 مارس 2018، داخل خيم العودة شرقي محافظات القطاع، للمطالبة في كسر الحصار والعودة على البلدات المحتلة من قبل الاحتلال.