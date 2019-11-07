موعد الجمعة السوداء 2019 البلاك فرايدي في مصر والعالم

شرعت العديد من الشركات والمعارض التجارية ومواقع البيع الإلكتروني في التسويق بقوة عبر وسائل الإعلام عن أسموه بـ "الجمعة البيضاء" على غرار الجمعة السوداء في أمريكا والعالم، حيث تصادف موعدها هذا العام تاريخ 29 نوفمبر.

الجمعة السوداء هي يوم يتم فيه تخفيض أسعار السلع بشكل كبير لتشجيع الاستهلاك والتخلص من البضاعة الراكدة، كما توسعت الشركات المصرية في هذا الحدث وجعلته يمتد طوال شهر نوفمبر ولا يقتصر على الجمعة الأخيرة فقط من الشهر.

وتنطلق جمعة التخفيضات او ما يعرف بالـ" black friday" في نهاية شهر نوفمبر من كل عام، حيث تتسابق المحال التجارية والمواقع الالكترونية بإطلاق العروض والتخفيضات على منتجاتها من الملابس وأدوات التجميل و الأجهزة الإلكترونية وغيرها من المنتجات.

وبدأ "البلاك فرايداى" فى مصر عام 2014 من خلال إحدى شركات التجارة الإلكترونية الكبيرة في السوق وشهد الأمر في البداية سخرية من المواطنين قبل أن ينتشر في السنوات القليلة الماضية بشكل كبير سواء على مستوى التجارة الإلكترونية أو التجارة التقليدية.

وظهرت التجارة الالكترونية كمنافس قوى بهذه المناسبة التي تعقد سنويا بالجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر و التي توافق عيد الشكر بأمريكا، حيث يتسابق الجميع وتبدأ موسم التخفيضات من الأيام الأولى لنوفمبر في بعض الأحيان.

يشر إلى أن الجمعة السوداء تعود لأزمة اقتصادية ضربت الولايات المتحدة الأمريكية عام 1869، بسبب عمليات الاحتكار وأدت الى كساد البضائع وتوقف حركة الشراء، لتعلن بعدها أمريكا عن تخفيضات كبيرة على السلع.