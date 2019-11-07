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بومبيو: استئناف ايران لتخصيب اليورانيوم ابتزاز دولي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:38 - 07 نوفمبر 2019
اليورانيوم المخصب في ايران اليورانيوم المخصب في ايران
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رداً على استئناف الجمهورية الاسلامية الايرانية تخصيب اليورانيوم في اطار ردها على الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي والعقوبات الاقتصادية الامريكية عليها، وتواطؤ الاتحاد الاوروبي في تعويض الاضرار الاقتصادية، دعا دعا وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة للضغط على إيران.

واعتبر بومبيو استئناف ايران لتخصيب اليورانيوم ابتزازا للمجتمع الدولي، مطالباً كل الدول برفض ما اقدمت عليه ايران والضغط عليها للتراجع عن تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو النووية تحت الأرض بعد ضخ غاز اليورانيوم بأجهزة الطرد المركزي.

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