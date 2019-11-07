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الاتحاد الاوروبي فقد نحو 100 مليار دولار جراء العقوبات على روسيا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:12 - 07 نوفمبر 2019
روسيا والاتحاد الاوروبي روسيا والاتحاد الاوروبي
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فقدت دول اوروبا الذي تضم 28 دولة، ما يقارب 100 مليار دولار امريكي، بسبب فرض العقوبات على روسيا من قبل الاتحاد الاوروبي، التي طالت مؤسسات وشخصيات عدة.

واكد رئيس مجلس الدوما الروسي "فياتشيسلاف فولودين"، أن الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات لضرب اقتصاد بلاده، ما تسبب بالضرر في العلاقات الثنائية بين الجانبين الروسي والاوربي.

وأشار إلى ان عام 2015 أصاب اقتصاد روسيا تباطأ في النمو بفعل العقوبات، وفي عام 2017 بدأنا في الخروج من هذه الازمة.

كما وأكد "فولودين"، أن روسيا تمكنت من إعادة توجيه اقتصادها، وأنها عثرت على أسواق جديدة لبيع منتجاتها.

وفي ذات السياق، بينّ ان دول الاتحاد الأوروبي تَعرض لخسائر مالية، نتيجة العقوبات ضد روسيا.

ومن الجدير ذكره، ان العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تأزمت في عام 2014م، على خلفية الأزمة الأوكرانية وسيطرة موسكو على شبه جزيرة القرم بالقوة، ومنذ ذلك العام فرضت واشنطن وبروكسل عقوبات اقتصادية على مؤسسات وشخصيات روسية عديدة.

 

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