نتائج مفاضلة الصحة في سوريا

أُعلنت اليوم الخميس، نتائج مفاضلة الصحة في الجمهورية العربية السورية، عبر الموقع الإلكتروني، وذلك لجميع المتقدمين بقصد الاختصاص في مشافي الوزارة لعام 2019 - 2020. النتائج هنــا

وأكد وزير الصحة أنه لن يكون هناك ضمن مفاضلة الصحة شيء اسمه "فرز دمشق" فقط، بل ستُسبدل بـ "المنطقة الجنوبية" و بالتالي الفرز سيكون بين محافظات (دمشق، ريف دمشق، درعا، السويداء، القنيطرة).

وتعتبر الهيئة السورية للاختصاصات الطبية هيئة مهنية علمية تقوم بمنح شهادات موحدة تسمى "البورد السوري" لكافة المتدربين على الاختصاصات الطبية بعد اتمامهم فترة التدريب المقررة في المؤسسات الطبية المعتمدة.

وتختص الهيئة بتنظيم التدريب والتعليم المهني في المجالات الطبية من خلال وضع الضوابط اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية والاختبارات "الامتحانات" الوطنية للاختصاصات الطبية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.

كما تقوم بتقييم ومعادلة الشهادات الطبية الاختصاصية ووثائق التدريب الصادرة عن الجهات الأخرى المحلية والعربية والأجنبية، وغيرها من المستندات ذات العلاقة.

وتحدد الهيئة أعداد المقبولين في مفاضلة الراغبين في التدريب والتعليم في الاختصاصات الطبية المختلفة بناء على احتياجات وإمكانيات التدريب في القطر حسب نظامها الداخلي.