صراع بين ثلاثة عمالقة لضم كرستيان اريكسن و اليونايتد الأوفر حظا

كشفت تقارير صحفية أن فريق مانشستر يونايتد بات قريبا من ضم اللاعب الدينماركي كرستيان اريكسن 27 عاماً، لاعب وسط توتنهام الانجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مستبقاً طموح ريال مدريد بضم اللاعب نفسه، ونادي يوفنتوس الايطالي.

وأشارت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن مانشستر يونايتد متأكد من قدرته على ضم اريكسن رغم دخول فريقين عملاقين على الخط لضمه، وهما يوفنتوس الايطالي وريال مدريد الإسباني

ومن المقرر أن ينتهي عقد اريكسن مع فريقه الحالي توتنهام بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الوقيع لأي نادٍ آخر في يناير المقبل، على أن ينتقل له في نهاية الموسم بشكل مجاني.