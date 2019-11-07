ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

صراع بين ثلاثة عمالقة لضم كرستيان اريكسن و اليونايتد الأوفر حظا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:44 - 07 نوفمبر 2019
كرستيان اريكسن كرستيان اريكسن
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

كشفت تقارير صحفية أن فريق مانشستر يونايتد بات قريبا من ضم اللاعب الدينماركي كرستيان اريكسن 27 عاماً، لاعب وسط توتنهام الانجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مستبقاً طموح ريال مدريد بضم اللاعب نفسه، ونادي يوفنتوس الايطالي.

وأشارت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية أن مانشستر يونايتد متأكد من قدرته على ضم اريكسن رغم دخول فريقين عملاقين على الخط لضمه، وهما يوفنتوس الايطالي وريال مدريد الإسباني

ومن المقرر أن ينتهي عقد اريكسن مع فريقه الحالي توتنهام بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الوقيع لأي نادٍ آخر في يناير المقبل، على أن ينتقل له في نهاية الموسم بشكل مجاني.

الأكثر مشاهدة

متعلقات