إندونيسيين يخترعون جهازًا للحد من ادمان الانترنت

اخترعت مجموعة طلاب اندونيسيين، جهازًا يمكنه الحد من الإدمان على الانترنت، عبر وضعه حول مَعصم اليد، إذ يُعد الإدمان على الانترنت مشكلة اجتماعية في إندونيسيا، ما دفع الطلاب تخفيف من المعضلة.

وقال الطلاب، إن الجهاز الذي يطلق عليه "نتوكس"، يشمل مستشعرًا لقياس نسب "الهيموغلوبين" و"الأكسجين" في الدم وتغير معدل ضربات القلب، مضيفين أن الاستخدام الطويل للهاتف المحمول له تأثير خاص على خفض معدلات ضربات القلب.

وأوضح الطلاب، أنّ الجهاز ينبه المستخدم بضرورة التوقف عن استخدام الهاتف، من خلال إصدار صوت عند انخفاض قراءات معدلات ضربات القلب والأكسجين في الدم.

