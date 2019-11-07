كلمات انشودة قمر سيدنا النبي مكتوبة كاملة pdf

يترقب المسلمون يوم ميلاد سيدهم المصطفى، ليرددوا كلمات انشودة قمر سيدنا النبي، فتتعدّد مظاهر السعادة والبهجة في الدول العربية والإسلامية عند حلوله، رغم أنّه ليس من أعياد المسلمين المُشرعة.

ورغبة المسلمين لا تبارح قلوبهم في تعظيم هذا اليوم الذي جاء فيه حامل نبراس الهدى للبشرية، ومبدد ظلمة الشرك فيها يدفعهم للفرح بهذا اليوم والابتهاج فيه.

في هذا اليوم وكأنّ الشوارع تزدان في ذكرى ميلاد الحبيب، فتفتوح روائح البخور والطِّيب من بعض البيوت، وتُعقد حلقات الذكر في المساجد.

لنجعل شوقنا للصادق الأمين متجدداً لا يخبو، دافعاً لنا لعمل الخير واستحضار الرقابة الإلهية والنبوية لنا كما قال الله في عزيز كتابه الحكيم:

(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)، ولنعتصم جميعًا بحبل الله وسنة رسوله لئلا نضل أبداً، ولنلحق بمراكب الغانمين بشفاعته وحلاوة جواره يوم الدين.



كلمات انشودة قمر سيدنا النبي:

وأجمل منك لم تراه قط عينا .. واطيب منك لم تلدا النساء

خلقت مبرءا من كل عيبا .. كأنك قد خلقت كما تشاء

قمر .. قمر .. قمر سيدنا النبي .. قمر

وجميل .. وجميل .. وجميل سيدنا النبي .. وجميل

قمر .. قمر .. قمر سيدنا النبي .. قمر

وجميل .. وجميل .. وجميل سيدنا النبي .. وجميل



وكف المصطفي كالورد نادي .. وعطرها يبقي اذا مست ايادي

الله .. الله

وكف المصطفي كالورد نادي .. وعطرها يبقي اذا مست ايادي

الله .. الله

وعم ناولها كل العبادي .. وعم ناولها كل العبادي

وعم ناولها كل العبادي .. حبيب الله يا خير البرا

يااااا قمر

قمر .. قمر .. قمر سيدنا النبي .. قمر

وجميل .. وجميل .. وجميل سيدنا النبي .. وجميل

ولا ظل له بل كان نورا .. تنال الشمس منه والبدورا

الله .. الله

ولا ظل له بل كان نورا .. تنال الشمس منه والبدورا

الله .. الله

ولم يكن الهدي لولا ظهوره .. ولم يكن الهدي لولا ظهوره

ولم يكن الهدي لولا ظهوره ..وكل الكون انار بنور طه

قمر .. قمر .. قمر سيدنا النبي .. قمر

وجميل .. وجميل .. وجميل سيدنا النبي .. وجميل

قمر .. قمر .. قمر سيدنا النبي .. قمر

وجميل .. وجميل .. وجميل سيدنا النبي .. وج