فنانون ينعون الفنان المصري هيثم احمد زكي

نعى فنانون مصريون زميلهم الفنان هيثم أحمد زكي 35 عاماً الذي وافته المنية فجر اليوم، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية في شقته الكائنة في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

ونعى الفنان المصري أحمد السقا ، الفنان هيثم أحمد زكي على حسابه الخاص الفيسبوك، مرفقاً صورة " البقاء لله ربنا يرحمك يا هيثم ، ويسامحك ويغفر لك ، كنت أجدع وأطيب الناس.. ادعو له بالرحمة. كما نعى الفنان أحمد فتحس، زميله الفنان هيثم أحمد زكي بكلمات ، حيث كتب على حسابه على الفيسبوك معلقاً على خبر الوفاة :" انا لله وان إليه راجعون البقاء لله ، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

ونعى العديد من الفنانين هيثم أحمد زكي، ودعوا الجمهور إلى الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وبدأ هيثم أحمد زكي حياته الفنية بعد رحيل والده الفنان أحمد زكي ، حين استكمل دور والده في اخر اعماله السينمائية " العندليب "، حيث رحل والده الفنان قبل أن ينتهي من تصوير الفيلم.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، ان مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغاً من خطيبة الفنان هيثم احمد زكي بأنه لا يرد على اتصالاتها المتكررة، وتوجهت قوة أمنية لشقته وفتحت الباب ليتبين لها وفاة الفنان هيم زكي.