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الاحتلال يعتقل صرافيين بزعم تهريب أموال إلى غزة والضفة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:18 - 07 نوفمبر 2019
قوات الاحتلال قوات الاحتلال
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اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، عدد من الصرافين بزعم أنهم مسؤولون أمهم مسؤولون عن نقل الأموال من إيران إلى قطاع غزة والضفة المحتلة.

وقالت قناة "كان" العبرية، "إنّ قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة من صرافي الأموال كانوا يشكلون انبوبًا لنقل الأموال لغزة، مضيفةً ان الأموال كانت في طريقها إلى الفصائل الفلسطينية. على حد زعم القناة العبرية.

من جهته، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الصرافين يهربون جزءًا من الأموال عبر المعابر إلى الضفة المحتلة، أو تحويل مخفي عن طريق البنك.

ونشرت قوات الاحتلال أسماء المعتقلون، وهم :"محمد كامل، وفواز محمود ناصر، وكمال عبد الرحمن عواد" من قطاع غزة، و"محمد سرور" من لبنان ذو علاقات مع حماس وحزب الله وفيلق القدس. على حد زعم الاحتلال.

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