الاحتلال يزعم احباط 450 عملية في الضفة خلال العام الماضي

زعم رئيس جهاز الشاباك "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، انه أحبط 450 عملية فدائية في الضفة المحتلة، خلال العام الماضي.

وأكد "نداف أرغمان" رئيس الجهاز، أنّ عناصره منعت تنفيذ عشرات العمليات في الضفة، كانت ستنفذ بوسائل تكنولوجية متطورة.

وقال ارغمان، "إنّ الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستثمر في التكنولوجيا المتقدمة لغاية في احباط العمليات الفدائية".

وأضاف، انّه تم احباط عمليات باستخدام القنابل في مدينة القدس المحتلة، كما زعم انه قواته اعتقلت خلية بحوزتها عبوة ناسفة معدة للانفجار، بينما أعلن الاحتلال مؤخرًا عن اعتقال خلايا لـ"حماس" تخطط لتنفيذ عمليات في الضفة.