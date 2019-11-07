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فنجان قهوة يحمي من مرض خطير .. تعرف عليه

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:26 - 07 نوفمبر 2019
قهوة قهوة
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فنجان قهوة يومياً، يكفي لحماية الجسم من مرض سرطان خطير، هذا ماكشفته دراسة طبية حديثة.

فوفقاً لصحيفة بريطانية، فقد أثبتت الدراسات أن تناول فنجان من القهوة يوميا، يحمي الجسم من خطر الإصابة بمرض سرطان خطير بنسبة بنحو 50%.

كما بينت أن القهوة تقي من الإصابة بسرطان الكبد، حيث تحتوي حبوب القهوة على مادة "بوليفينول"، التي قد توقف انقسام الخلايا السرطانية.

وحلل باحثون في جامعة كوينز البريطانية، بيانات نحو نصف مليون يقوم أغلبهم بشرب القهوة، على مدى 7 سنوات ونصف، واكتشفوا أن خطر الإصابة بسرطان الكبد، كان أقل بنسبة 50% لدى من يشرب القهوة.

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