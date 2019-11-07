طقوس الاحتفال بالمولد النبوي بالدول الإسلامية.. فكيف تحتفل فلسطين؟

يحتفل العالم الاسلامي يوم السبت القادم 9/11/2019 ، بذكرى المولد النبوي الشريف "الحبيب المصطفى "صلى الله عليه وسلم"، وتختلف دول العالم الإسلامي في عادات الاحتفال بهذه المناسبة الشريفة كلاً على حسب تاريخه وثقافته وموروثاته ، فكيف تحتفل فلسطين بالمولد النبوي الشريف كل عام ؟

فلسطين :

تحتفل الاراضي الفلسطينية بذكرى المولد النبوي الشريف ككل الدول العربية والاسلامية ، بإقامة الحلقات الدينية ، التواشيح ، والاحتفالات الدينية ،ومهرجانات الانشاد في المساجد ، إضافة الي الاحتفالات العائلية والزيارات التي يصحبها الحلويات الفلسطينية التراثية "كالنمورة " والكنافة" وغيرها من الاصناف .

المغرب:

احتفالات المغاربة بالمولد النبوي الشريف تتمل حلقات ذكر وتلاوة القرآن الكريم بالمساجد بالإضافة لمهرجانات الإنشاد التى تقيمها جميع المدن المغربية وتحييها أجمل الأصوات صادحة بمديح الحبيب.

وعن الأكلات المغربية الشهيرة "السفة المدفونة، والكسكسي بالتفاية، واللحم الممزوج بالبرقوق والمشمش والمكسرات والدجاج المحمر".

اما عن الجزائر:

يحتفل الشعب الجزائري بالمولد النبوي بتناول إحدى الوجبات التقليدية مع عائلة مثل "السكسو" و"الرشتة" أو "الشخشوخة"، وفور انتهاء الطعام يخرج رب الأسرة إلى المسجد والذى تقام فيها حلقات للذكر وأناشيد في مدح الحبيب يمتد حتى طوال الليل، وتوزيع أشهى أطباق الحلوى من النساء على الجيران.

عمان:

فن "الهوامة" من أشهر طقوس الشعب العماني للاحتفال بالمولد النبوي ويقصد بالهوامة التمايل اثناء ترديد الأناشيبد الدينية في مدح النبى بجانب حلقات تلاوة القرآن .

الأردن:

يحتفل الاردنيون بذكرى المولد النبوى الشريف بالفرح ، ويكون هذا اليوم اجازة يقضى سكانها الاحتفال بتلاوة القرآن وحضور حلقات الذكر والابتهالات الدينية التي تمتد لأسابيع.

وعن الحلويات التي يقدمها الاردنيون "المشبك" فهو من أشهر الحلوى المحببة وتتبادل العائلة الزيارات حاملين معهم لفاف المشبك التى يعشقها الصغار والكبار.

مصر:

الاحتفال في مصر يختلف عن باقي الدول العربية والاسلامية حيث ان الاحتفالات تمتد لأسابيع طويلة حيث يسارع الجميع لشراء حلوى المولد التي تعتبر أحد الطقوس التي لا غنى عنها فى تلك المناسبة.

ومن أبرز الحلويات لدى الكثيرين "السمسمية" و"الفولية" و "الفوليه" و"الشكلاما"، كما ينظم الكثير من المشايخ والقراء حلقات للذكر ومدح النبى بجانب التسبيح وتلاوة القرآن.

تقليد شراء "عروسة المولد" الذى بدأ فى مصر مع دخول الدولة الفاطمية وأصبح من أهم هدايا المولد التى تحرص معظم الأسر على اقتنائها ، رغم العديد من التحذيرات من التأكد من سلامة الحلوى.