حماس تبدأ مشاورات مع الفصائل حول الانتخابات تستمر يومين

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس 7/11/2019، أن قيادتها بدأت سلسلة مشاورات مع الفصائل الفلسطينية وقوى المجتمع المدني كافة.

وأوضح حركة حماس في بيان صحفي، أن اللقاءات تأتي استمرارًا للأجواء الإيجابية المتعلقة بإجراءات الانتخابات، وحرصًا من قيادة الحركة على استمرار المشاورات على قاعدة إنجاح الانتخابات، وتوفير كل معايير النزاهة والشفافية في جو من الحريات والضمانات الكفيلة بنجاح العملية الانتخابية.

وبينت، أن المشاورات ستستمر خلال اليومين القادمين وصولًا لما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، ويعبر عن إرادته القوية في إجراء الانتخابات.

يذكر، أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر أوصل رسالة للفصائل من قبل رئيس السلطة محمود عباس حول الانتخابات، حيث تنتظر السلطة رد الفصائل عليها.

ويشترط رئيس السلطة محمود عباس لإجراء انتخابات 5 نقاط رئيسية وهي:

1/ اصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية ضمن تواريخ محددة.

2/ تجري الانتخابات استنادًا إلى القانون الأساس.

3/ تجري الانتخابات التشريعية على أساس قانون النسبية الكاملة.

4/ احترام نتائج الانتخابات والالتزام بها.

5/ لتأكيد النزاهة والشفافية لانتخابات حرة سوف يتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية، للمراقبة والاشراف الدولي على عملية الانتخابات إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والاقليمية والدولية.